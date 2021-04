Facebook vs. Apple: la historia de cómo Mark Zuckerberg y Tim Cook se volvieron enemigos

Definers también comenzó una campaña de “astroturfing” para reclutar a Cook como candidato presidencial de 2020, presumiblemente para ponerlo en la mira del presidente Trump, informó The New York Times en 2018. Un sitio web, “Draft Tim Cook 2020”, presentaba una cita del director ejecutivo y una plataforma de campaña. Los datos detrás del sitio web lo vinculaban a Definers.

You May Also Like