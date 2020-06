Facebook usa 115.000 vídeos deepfake para enseñar a un sistema basado en inteligencia artificial cómo detectarlos

Según Facebook, de los más de 35.000 algoritmos presentados , el ganador del ‘Deepfake Detection Challenge’ ha sido uno capaz de detectar si un vídeo era falso con un 65,18% de precisión . No obstante, la cifra no es lo suficientemente alta para que la compañía implemente este sistema en su plataforma.

Si bien es cierto que los deepfake no son todavía tan sofisticados y perfectos para no poder ser detectados por el ojo humano, las compañías tecnológicas detrás de las redes sociales temen que se puedan ‘colar’ en sus plataformas. Por ello, Facebook ha lanzado ‘Deepfake Detection Challenge’, un programa para encontrar el mejor algoritmo de detección de este tipo imágenes engañosas .

Esa democratización de este tipo de tecnología ha generado una fuerte preocupación entre la población en general y diferentes sectores empresariales en particular, quienes ven con temor que los deepfake se puedan utilizar para difundir información errónea de manera peligrosa -resulta difícil pensar en un uso de esto que no sea malo o perjudicial-.

