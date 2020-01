Facebook recibe multa de $1.6 millones en Brasil

Es evidente que los desarrolladores de la aplicación ‘thisisyourdigitallife’ pusieron a disposición los datos de aproximadamente 443 mil usuarios de la plataforma por razones que son al menos cuestionables, dijo el ministerio en el comunicado, agregando que las compañías no lograron demostrar que el número de los usuarios afectados fue menor. El ministerio también dijo que Facebook no informó a los usuarios sobre las consecuencias de su configuración de privacidad.

