Facebook Messenger llega a tu ordenador y (además) con posibilidad de videollamadas

Y este servicio se lanza justo en este momento, aunque la propia Facebook no se refiere a la pandemia del coronavirus en su comunicado . Pero ya no es solo un momento de estar “ahora más que nunca” conectados, usando “la tecnología para mantener el contacto” con las personas que nos importan, como dice Stan Chudnovsky, vicepresidente de Messenger . Es además un momento de poder aprovechar un competidor en crisis.

