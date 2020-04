Facebook destinó $100 millones a medios afectados por el coronavirus

Parte de un subsidio de un millón de dólares que anunció Facebook hace dos semanas ayudó a The Post and Courier, un periódico de Charleston, Carolina del Sur, a cubrir los costos del trabajo a distancia de sus periodistas y a expandir su cobertura por todo el estado, aseguró Facebook.

A pesar del enorme interés en las noticias que ha dado como resultado un aumento repentino en el tráfico y un incremento en las suscripciones digitales, la industria mediática ha padecido recortes a causa de una caída drástica de la publicidad. Algunos medios independientes han despedido hasta a tres cuartas partes de sus empleados. BuzzFeed y American Media han instituido recortes en los sueldos. En Luisiana, The Advocate y The Times-Picayune han otorgado permisos a parte del personal y han puesto al resto a trabajar semanas de cuatro días.

