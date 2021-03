Facebook bloquea a Maduro por difundir ‘fake news’

Por este motivo y dado que el político ha cometido varias infracciones de este tipo, Facebook ha decidido no solo retirar los vídeos en los que Maduro recomienda este fármaco, sino también bloquear su página durante los próximos 30 días, en los que no podrá subir ningún tipo de contenido. Los usuarios, en cambio, sí podrán leer los posts anteriormente publicados por el presidente.

El vídeo ya ha sido retirado de la página del mandatario venezolano por infringir la política de Facebook contra los bulos, puesto que este venía asegurando desde el pasado mes de enero que el Carvativir eran unas “gotitas milagrosas” que podían prevenir y acabar con la Covid-19 por completo, una afirmación que poco después modificó explicando que era un tratamiento complementario, sin provocar efectos secundarios en los que lo tomasen, algo que la Organización Mundial de la Salud no ha respaldado puesto que desde la institución explican que aún no existen tratamientos capaces de curar la enfermedad.

