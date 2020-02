Facebook aboga a favor de una nueva normativa

“Si no creamos estándares que la gente sienta que son legítimos, no confiarán en las instituciones o la tecnología”, dijo el responsable ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Financial Times . La publicación del texto coincidió con su visita a Bruselas, hogar de las instituciones de la Unión Europea que han elaborado algunas de las normas más estrictas de los últimos años.

