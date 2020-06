Face App, el famoso cambio de sexo en redes… Y las caras del patio lo prueban

Aunque en 2019, el aviso de privacidad de la app decía no recopilar datos diferentes a los que cualquier aplicación pide para su uso como el acceso a fotos y otros materiales, y especificaba que no alquilaría, ni venderían los datos a terceros; sí señalaba que podían transferir información, incluidos los datos personales, a un país y jurisdicción diferente al lugar donde fue utilizada.

You May Also Like