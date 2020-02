Fabricante de PC Lenovo repunta tras enfrentar virus

El proveedor de computadoras personales más grande del mundo, que compite con HP Inc., y Dell Technologies Inc., advirtió sobre “volatilidad y desafíos a corto plazo” debido a interrupciones en sus proveedores y al transporte de componentes. Sin embargo, anunció que la mayoría de sus plantas habían reiniciado sus operaciones y que la demanda debería recuperarse una vez que el brote se estabilice. La acción subió un 7%, el mayor repunte desde el 21 de febrero de 2019.

