Fabrican una réplica del guante de Iron Man con un cortador de plasma capaz de abrirse paso por el metal

The Hacksmith explica que, en las películas, el guante de Iron Man parece llevar “algún tipo de láser”, pero el problema para replicar esto radica en que “un láser no funciona exactamente como lo hace en las películas”, por lo que él ha implementado el superaccesorio con una tecnología diferente: un cortador de plasma, algo que “deja cortar acero como si fuera mantequilla” .

No es la primera vez que los chicos de The Hacksmith causan furor en la red con sus inventos . Este canal de YouTube se especializa en replicar ideas ficticias de películas, videojuegos y cómics y hacer prototipos reales. Detrás está un ingeniero y desarrollador de productos canadiense y nos ha regalado ya inventos como el sable láser de Kylo Ren, el martillo de Thor , dispara-telarañas de Spiderman , las garras de Lobezno o asombrosos exoesqueletos.

You May Also Like