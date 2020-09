Fábrega sufre revés en el proyecto de playas

Según Lombana se tiene que respetar la ley y respetar a los ciudadanos. “Los fondos públicos no son de la Alcaldía ni del Concejo, son de la gente. Y me alegra que el Tribunal haya confirmado lo que ya se dijo en primera instancia. Tiene que haber participación ciudadana”, puntualizó Lombana.

Al respecto, Lombana subrayó que la participación ciudadana no es opcional, no es un favor ni una concesión que se le hace a la ciudadanía. “Es mandatoria y ni el Consejo Municipal ni la Alcaldía de Panamá le pueden pasar por encima y hacer lo que quieran con los fondos públicos. “El Tribunal Superior así lo confirma”, acotó.

