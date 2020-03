Fabián Echevers: El legado de un idealista

Por esos días empezaban sus quebrantos de salud, los cuales se fueron sucediendo por esa cadena de dolencias que inexorablemente vienen con los años. Fue una lucha larga, de una década, en la que los achaques no encontraron a un rival fácil ni complaciente. No podía ser menos para el guerrero de estirpe que pierde Panamá.

