F1. Checo se lleva la P2; Red Bull es favorito para el GP Azerbaiyán

Quienes preocupan desde el Gran Premio de Mónaco es la escudería de Mercedes , ya que el panorama no luce bueno en Bakú, primero Bottas, quien llegó retrasado por problemas en el aeropuerto. Ambos volantes quedaron fuera del top 10 de la práctica dos, mientras que en la P1 estuvieron dentro de ella, pero fuera del top 5. Seguro esto es una noticias que no tiene contento al campeón Lewis Hamilton .

