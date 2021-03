Extremoduro vuelve a aplazar su gira de despedida, ya sin fecha definida

“Tengo guardado en un cajón un disco de Robe. La idea era sacarlo después de la gira de Extremoduro. O sea, que deberíamos haberlo sacado en octubre del año pasado. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar guardado, otro año o quién sabe si más aún? No puedo hacer eso. No puedo seguir parado indefinidamente hasta que nos dejen hacer conciertos de treinta mil personas”, ha explicado al respecto.

“Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser”, ha escrito el fundador de la banda, Robe Iniesta, en un mensaje en la página oficial del grupo.

