Extremoduro anuncia su disolución

Su popularidad despegó con Agila (1996), disco con el que se fraguó su irreverente So Payaso, casi un himno para su legión de fans. Una década más tarde llegaría su versión más madura y pausada con La ley innata (2008), con los inolvidables 7 minutos de Dulce introducción al caos. Ese disco fue el primero en llegar al primer puesto de las listas de ventas en España , pero no el último. Material Defectuoso (2011), con Si te vas,y Para todos los públicos (2013) también lo consiguieron.

