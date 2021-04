Extremadura pide a Pfizer que aporte “evidencias científicas” que avalen la necesidad de una tercera dosis

Por ello, no entrará en valoraciones de este tipo, ha señalado, mientras no haya analizado tales evidencias la ponencia de vacunas y lo haya ratificado la Comisión de Salud Pública, y mientras tanto cree que hay que intentar “separar y tranquilizar” un proceso de vacunación que va “de forma muy adecuada”.

El titular de la sanidad extremeña, quien ha remarcado que “por principio” no valora los anuncios comerciales de la industria farmacéutica , ha señalado que no descarta que sea así y que, al igual que con la gripe sea necesaria una vacuna todos los años, pero no se puede ir “haciendo caso a todas y cada una de las cosas que dice la empresa farmacéutica”, que es “arte y parte” en esta cuestión.

You May Also Like