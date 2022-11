Extranjeros en la primera línea de combate

Afirma que los soldados rusos no tienen la misma moral de combate que los ucranianos que “defienden su patria, luchan por su familia y sus ancestros y están motivados para resistir”. Los rusos se están encontrando un nuevo Afganistán como en 1979. “Los afganos pertenecían a tribus que podían vivir en cuevas, pero no estaban dispuestos a aceptar la invasión de nadie”, recuerda.

Acabó muerto de cansancio y protestó, pero su superior le ordenó que estuviera preparado de nuevo a las seis de la mañana del día siguiente. “ Si quieres pertenecer a esta unidad tienes que estar preparado las 24 horas de cada día ”, me dijo y “empecé a entender lo que eso significaba el día que tuvimos que andar 15 kilómetros con todos los pertrechos porque nuestros blindados no vinieron a buscarnos”.

Este voluntario centroeuropeo, en cambio, carecía de cualquier experiencia bélica y fue enviado a una unidad desplegada en el frente, a más de 150 kilómetros al sudeste de Járkiv. “ Mi jefe, de mi misma nacionalidad, me ordenó prepararme físicamente . Le dije que a mi edad no lo necesitaba. Me obligó a recoger munición para mi AK47, el mejor fúsil para combatir en condiciones extremas, cargarme una mochila de 25 kilos y recorrer seis kilómetros a su ritmo”, recuerda mientras saborea un shawarma de pollo.

You May Also Like