Extradición a la italiana | La Prensa Panamá

Sobre el incumplimiento de Panamá de ratificar el tratado de extradición, Berguido agrega que, “luego de tanto esfuerzo, ha sido una pena que la Asamblea Nacional no haya cumplido su parte”. Sin embargo, el hecho de que no se haya ratificado ese tratado de extradición de 2013 no deja el proceso de Chichi De Obarrio a la deriva.

