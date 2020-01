Extienden periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional

El presidente de la República Juan Carlos Varela extendió el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Estas se llevarán a cabo hasta el 11 de diciembre próximo y no hasta el 4, como se había dispuesto en un principio. Dentro de la agenda de temas se incluyó la aprobación del nombramiento del procurador general de la Nación, de acuerdo con el decreto ejecutivo No. 942 del 2 de diciembre de 2014. Ayer, martes, el presidente Varela anunció la designación de Kenia Porcell como procuradora designada de la Nación. Porcell reemplazaría a Ana Belfon en el Ministerio Público, a quien se le acaba su gestión el 31 de diciembre próximo.

You May Also Like