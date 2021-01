Extienden hasta el 31 de marzo plan de circulación para los taxis en Panamá y Panamá Oeste

Se acordó que a partir del lunes 1 de febrero, hasta el 31 de marzo del 2021, los taxis podrán circular en un horario de 4:00 a.m. a 12:00 medianoche, los días lunes y miércoles los que cuyas placas terminen en non (1, 3, 5, 7, 9). En tanto, los martes y jueves lo harán las que terminen en par (0, 2, 4, 6, 8).

