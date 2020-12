Extienden hasta el 15 de enero de 2021 medida de circulación para los taxis

La decisión de regular durante cuatro días la circulación de los taxis en par y non, se da luego tras un acuerdo con los taxistas, quienes argumentan que no hay una suficiente demanda de usuarios para que todos operen al mismo tiempo en momento en que se da la reapertura de actividades en medio de la pandemia de la Covid-19.

El horario de circulación para el transporte selectivo es de las 5:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

You May Also Like