Extienden flexibilización bancaria hasta septiembre

La SBP aclaró que lo dispuesto será aplicable en el caso de deudores que no hayan contactado a la entidad bancaria, o que habiéndose contactado no hubieren formalizado una reestructuración debido a su actual situación financiera , y deudores con créditos modificados que por su situación financiera requieren nuevamente reestructurar sus obligaciones.

Agregó que “si el cliente llega a un acuerdo con el banco no perderá su hipoteca, auto o cualquier otra garantía. Pero si no llega a un acuerdo, el banco asume que usted puede pagar”, expresó.

