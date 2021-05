Exteriores niega que Brahim Ghali haya entrado en España con pasaporte falso, como le reprocha Marruecos

Ghali tiene varios frentes judiciales abiertos en España , en virtud de los cuales el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le ha citado a declarar el 1 de junio, pero sobre él no pesa ningún tipo de medida cautelar y podría por tanto abandonar el país si recibe el alta antes de esa fecha. El Gobierno español no pactó “ningún tipo de inmunidad” previa al traslado de Ghali, de tal forma que si tiene que enfrentarse a algún tipo de causa deberá hacerlo “exactamente igual que otros”, han apuntado las fuentes.

Ghali ingresó en España desde Argelia y, según estas fuentes, lo hizo con el pasaporte con el que viaja habitualmente y que cumple los “requisitos ordinarios”. No hubo por tanto un “pasaporte falso”, aunque el líder del Polisario sí que pactó con el hospital un cambio de identidad por razones de privacidad, han explicado. El uso de pasaporte falso para entrar en España es uno de los aspectos que más ha criticado Marruecos, además del hecho de que el Gobierno español no le informó de antemano de su decisión, pese a la teórica buena relación entre los dos países.

You May Also Like