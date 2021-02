Extensión del horario de atención en restaurantes y la reapertura de negocios, publicadas en la Gaceta Oficial

En tanto, a partir del lunes 15 de febrero, el horario para acceder a las playas, ríos y balnearios públicos será de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., para las provincias que tienen cuarentena total los fines de semana. En las demás provincias, el horario para acceder a estos sitios será de lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

You May Also Like