Extensión de suspensión de contratos se podría aplicar en algunos sectores

Por su parte, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, señaló hay que evaluar los resultados de esas medidas ya que a su criterio ya no tienen ninguna efectividad y no responden a los objetivos inicialmente propuestos.

“Este es un tema que requiere diálogo y coordinación entre empresa privada, gobierno y colaboradores. El Presidente ha reiterado su interés de trabajar en equipo con la empresa privada, razón por la cual el Conep no está indiferente al tema y esto de los contratos suspendidos es un tema prioritario en la agenda con el gobierno. El Conep no quiere que se pierdan los puestos de trabajo y para esto se requiere la cooperación del gobierno”, señaló.

A pocas semanas para que termine la suspensión de contratos laborales, el Gobierno, los empresarios y los trabajadores no se han podido poner de acuerdo en una posible extensión o no de la ley que se aprobó durante la pandemia de la COVID-19 y que además incluía la reducción de jornada laboral.

