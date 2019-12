Extensión de línea 1 del metro requiere un traslado de partida

Informes de Panamá Compra indican que el Consorcio ACPC Línea 1 (integrado por Acciona Construcción, S.A, y Power Construction Corporation of China Limited) ofertó $216.8 millones; el Consorcio Villa Zaíta (formado por China Harbour Company Engineering LTD y China Communications Construction Company LTD) propuso construir la obra por $299.7 millones; y el Consorcio Villa Zaíta (integrado por Constructora Norberto Odebrecht, S.A, y FCC Construcción Operadora Cicsa, S.A. de CV) ofreció realizar el proyecto ferroviario por $209.8 millones.

