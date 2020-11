Extensión de crisis presiona mercado laboral

“No es una situación jurídica; es un problema económico. Una empresa no operativa, carente de solvencia, no va tener forma de afrontar una situación catastrófica como el surgimiento de obligaciones masivas de pago en enero de 2021”, dijo.

Si no se adoptan estas medidas, el abogado vaticina en enero “el cierre de una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que no han podido reanudar labores y causará muy probablemente una cascada de terminaciones de empleo de trabajadores suspendidos”.

El experto dijo que la extensión solo podrá hacerse mediante una nueva ley, algo que reconoció no sería fácil políticamente, a lo que habría que sumar el hecho de que el pleno de la Asamblea Nacional no está sesionando actualmente.

Los gremios empresariales ya han adelantado que el nivel de reactivación de la economía no ha sido el esperado y, por lo tanto, no tendrían capacidad de reincorporar a todo el personal antes del 31 de diciembre.

Sentmat de Grimaldo explicó, no obstante, que no se trata de una extensión automática y que, por eso, los bancos están contactando actualmente a sus clientes para conocer su situación y buscar soluciones.

