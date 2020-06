Exsecretario Powell anuncia que votará por Biden y desata la ira de Trump

“Colin Powell, un verdadero tipo rígido que fue responsable de meternos en las desastrosas Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar que votará por otro rígido, el dormilón de Joe Biden. ¿Powell no dijo que Irak tenía ‘armas de destrucción masiva’? No las tenían, ¡pero nos fuimos a LA GUERRA!”, clamó Trump .

You May Also Like