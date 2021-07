Expulsada de la Armada británica una marinera que asaltó sexualmente a tres compañeros varones

El tribunal escuchó que más tarde invitó a otro colega masculino a la misma habitación donde ocurrió la primera agresión sexual. El teniente coronel Culver explicó: “Él se negó, pero ella insistió y él cumplió con su deber de mantenerla tranquila. Nuevamente ella pidió inicialmente un beso, él dijo que no y que tenía novia. Ella fue persistente y le dijo ‘solo estamos tú y yo aquí y nadie tiene por qué saberlo’. El marinero dijo ‘ese no es el tema, no quiero’. Él dijo que se iba a ir y ella le puso la mano izquierda en la entrepierna. Él dijo ‘¿qué estás haciendo?’ Y le pidió que se alejara de él y ella salió de la habitación murmurando después de eso, dejándolo conmocionado”, dijo Culver.

