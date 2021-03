Exposiciones de arte para disfrutar la primavera

La obra de Fina Miralles (Sabadell, 1950) rompe desde sus inicios los límites de lo artístico. Reconocida por la crítica como artista conceptual, la condición de las mujeres – especialmente sujetas a la autoridad masculina y en condición de inferioridad social durante la dictadura franquista– tiene particular relevancia en la temática de su producción. También sus reflexiones sobre la relación humana con la naturaleza a través del land art o los bodegones así como la idea de artificio son claves para entender su propuesta. Comisariada por Teresa Grandas, la muestra hace un recorrido no cronológico por la trayectoria creativa de la artista a través de pinturas, intervenciones, películas, fotografías e instalaciones.

