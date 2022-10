Exportaciones sumaron $2,467 millones entre enero y agosto

Al tiempo que se conoce que las exportaciones de cobre sumaron mil 888 millones de dólares, 260 millones de dólares adicionales en los primeros ocho meses del año, el Gobierno no ha dado señales del avance de la firma del contrato con la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, que opera la mina en las montañas de Donoso.

