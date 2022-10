¡Explotó la bomba en París! Mbappé quiere marcharse del PSG en enero y este sería su único destino

“Juego diferente con Francia. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente’’, afirmaba.

Otra de las informaciones relevantes es que el destino del jugador no sería el Real Madrid , sino que el único equipo al que lo dejarían marcharse es al Liverpool , que por ahora no pasa por su mejor momento. Se trataría de una de las condiciones que pone la directiva del PSG sobre la mesa para ‘colaborar’ en su salida, ya que no desean verlo vestido de blanco.

