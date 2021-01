Explorando los sabores

Paila: un guacho de sabores es una obra que refleja el gusto del chef Edgar Hernández, tanto por los platillos de la cocina panameña, como los de la cocina asiática y de ahí empezó a mezclar sabores.

“Esto me pasa con todos los sabores, porque al final quiero degustar todos los sabores que hay en el mundo”, dice Hernández.

La idea de realizar el libro surgió gracias a una propuesta de su amiga y socia Amanda Humbert, quien le aconsejó realizar un libro de recetas de su autoría. Humbert lo ayudó significativamente durante sus estudios en la Escuela de Cocina Bellart en Barcelona, España, así que nunca pensó decirle no a esa proposición.

“Me llama a finales de julio y agosto, cuando yo estaba en Pedasí, y yo le dije bueno: déjame respirar y pensar. Cerré el teléfono, respiré, me imaginé el proceso del libro y cómo tendría que estructurar mis ideas. Sentí que era algo muy bueno para los panameños”, relató.

Efectivamente, el libro era una gran oportunidad para plasmar todos esos conocimientos culinarios que aprendió en el camino, junto con la investigación que realizó para transformar la cocina panameña.

“Transformar es la palabra que más me gusta utilizar y justamente es lo que me hace feliz, porque veo que hay gente que ya tiene el libro y hasta me dicen cosas que yo ni sabía, como por ejemplo esa salsita que usaste para tal receta la uso para todo o esta salsa que recomiendas comprar en el libro me ayuda cuando estoy en apuros y la uso para condimentar un pollo a la plancha”, agregó, emocionado.

Una de las claves imprescindibles para realizar un libro de recetas es impregnarse de todas las experiencias vividas en los fogones y darlo todo sin mirar atrás, según Hernández.

“Este libro de cocina de 253 páginas lo tuve que hacer en cuatro meses. Fue una locura”, añadió.

El arroz con coco es uno de los platillos autóctonos de la cocina colonense. La fusión que crea Hernández en el platillo es mediante un sofrito de cebolla con aceite de coco, con un toque de jengibre, picante colonense, además de un plátano maduro picado en pedacitos. El chef cocina todo eso, le adiciona miel de caña y utiliza el arroz de jazmín, lo que le realza aún más el sabor.

Después, le añade leche de coco y un chorrito de salsa de pescado.

“Básicamente, cuando un panameño se lo come, sabe el 100% a Colón, pero uno va notando que ese platillo tiene elementos asiáticos, tales como el jengibre. Yo lo describo como una fusión perse, pero al comer ese arroz con coco como que no se siente tanto esa fusión. Esto en relación con este plato. En otros sí se nota más esa fusión de sabores”, explicó el chef.

Edgar Hernández recuerda que siempre le gustaba más cocinar que comer. “Recuerdo cuando niño, cada vez que pasaba por una fonda, yo quería que mi papá bajara la ventana del carro. Entonces me asomaba y veía las frituras. O siempre tenía la intención de ir al cine, pero solo para comer palomitas, así como me gustaba ir a los food courts de los centros comerciales o siempre disfrutaba de las degustaciones cada vez que iba a Pricesmart. Siempre me comía tres de cada una”, indicó, riéndose, sobre la anécdota.

La cosquilla por la cocina le entró cuando estudiaba negocios en Luisiana, Estados Unidos, ya que siempre iba a comer a algún lugar distinto, a degustar los manjares de ese estado, ampliamente conocido por su variedad de mariscos.

Cada vez cocinaba más y más, hasta que vio un documental sobre el restaurante número uno del mundo y cómo su propietario lo dio todo por la gastronomía. Eso lo convenció de adentrarse en ese ámbito.





