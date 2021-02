Explicación de ministros no llenó las expectativas

“Es una falta a esta institución que Chechito Carrizo venga aquí con una correa a ver si los diputados hablaban bien o hablamos mal de los ministros. Es una soberana falta de respeto que Chechito utilice el nombre del señor Presidente y el nombre del señor Vicepresidente [José Gabriel Carrizo] para decirnos a nosotros a qué hora tenemos que terminar el cuestionamiento el día de hoy (…). Él aquí no le mete miedo a nadie. El Presidente jamás se ha metido en la Asamblea; el Vicepresidente jamás me ha dictado una línea de cómo votar (…)”, dijo Pineda.

“Siempre están hablando de que si… no hay una estrategia económica y eso es falso. Siempre andan con la misma historia, pero entonces… lástima que no pude seguir [porque el tiempo de su intervención en el pleno se agotó], porque sí…hay una estrategia desde que esta administración comenzó. Hay una política anticíclica, porque mucha gente no entiende qué es una política anticíclica”, dijo Alexander mientras manoteaba, apuntaba y alzaba la voz.

“Yo no sé esa cifra de dónde usted la sacó, con todo respeto. ¿Nosotros le hemos dado 2 mil millones a los bancos? Usted me podría contestar de dónde sacó esa cifra, para yo contestarle con más precisión”, contestó Alexander.

Una reforma fiscal; no hay fecha para suspender la cuarentena total los fines de semana; poca claridad respecto al plan de reactivación económica; y el Ministerio de Salud (Minsa) no logró sustentar legalmente el decreto que le da “superpoderes” al titular de esa cartera.

En este tema, dijo, ciudadanos del sector privado han realizado varias acciones judiciales que aún no han sido resueltas. Resaltó que el Ejecutivo ha delegado potestades que no son transferibles y que en este caso preciso causan consternación porque se trata, precisamente, de un poder para limitar libertades fundamentales.

En la sesión, que se prolongó hasta las 2:30 a.m. de ayer, los ministros no pudieron responder si existe una fecha para suspender la cuarentena total los fines de semana ni dar detalles sobre el plan de reactivación económica ni sobre el decreto que le da “superpoderes” al Ministro de Salud.

