Expertos recomiendan a los CDC reanudar la vacunación de Johnson & Johnson en EEUU | Noticias Univision Salud

La vacuna tuvo un 66.3% de efectividad en los ensayos clínicos para prevenir la enfermedad del covid-19. La protección máxima se alcanza dos semanas después de la inmunización. esta vacuna no solo es popular porque se requiere solo una dosis, sino además porque su distribución es menos complicada porque no necesita refrigeración.

En el momento de su suspensión, la Casa Blanca había indicado que la pausa en la inmunización de J&J/Janssen no tendría un impacto significativo en el plan de vacunación porque su uso en el país no representaba ni el 5% de las dosis que se han administrado hasta la fecha.

