Expertos predicen qué ocurrirá con la pandemia en los próximos seis meses

“Los cierres generalizados que tuvieron lugar en marzo y abril fueron el resultado de que no teníamis ni idea de quién estaba infectado , y los gobernadores (de EE UU) no vieron otra salida, excepto una medida contundente”, ha explicado Adalja. La situación es diferente ahora: “Tenemos una idea de qué actividades están impulsando las infecciones para poder usar un enfoque más táctico y quirúrgico para cerrar lugares”.

Por ahora no existe un único tratamiento para curar el coronavirus o sus múltiples síntomas, si bien algunos han arrojado resultados esperanzadores, como el antiviral remdesivir —del que EE UU ha comprado prácticamente todas sus existencias— o la dexametasona . Los expertos señalan que ese es el camino a seguir para atenuar la mortalidad del virus mientras no haya una vacuna. “Ahora hay más herramientas para lidiar con el coronavirus que las que tuvimos en los primeros días de la pandemia”, indica Adalja.

