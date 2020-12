Expertos: información de la partida 172 de la Asamblea Nacional es ‘pública’

El argumento del presidente de la AN carece de sentido, pues la partida 172 no puede ni debe ser considerada, según la Ley 6 de 2002 (de Transparencia) como información confidencial o de acceso restringido, opinó, por su lado, el abogado Alonso Illueca. En consecuencia, dijo La Prensa , en ejercicio del derecho de libertad de información y el principio de acceso público, debe tener acceso a la planilla.

Ya lo manifestó esta institución en la pasada administración, así como la Procuraduría de la Administración, incluso, la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de hábeas data, con fecha de 2017. No obstante, el Legislativo aún no divulga esta información.

“La Asamblea no ha querido dar la información que debe reposar en sus archivos, y el artículo 11 de la Ley de Transparencia indica que es de acceso público todo lo atinente a la contratación pública. No puede argumentar confidencialidad, porque está tergiversando la norma. Lo que es confidencial es el informe de auditoría”, sostuvo –a su turno– el abogado Ernesto Cedeño.

No obstante, hay pistas. Las brindó por el propio presidente de la AN, cuando en una reciente carta dirigida a La Prensa reveló –sin entrar en detalles– que “ entre los servicios [que prestan], tenemos la de promotores comunales… igualmente estaban los asistentes administrativos” , ocupaciones estas que ya realiza un abundante personal de planta.

Si estos requisitos –normados también en la Ley General de Presupuesto– se cumplen o no, es cosa desconocida, ya que la AN sistemáticamente se niega a divulgar las funciones de estas personas, a pesar de que ya el Estado ha desembolsado para este gasto, al menos, $8 millones en 2020.

