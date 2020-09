Expertos europeos aseguran que comer cuatro huevos a la semana es bueno para el corazón

De hecho para los investigadores europeos ingerir un huevo al día de media no se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular salvo lo detectado en EEUU en pacientes con insuficiencia cardíaca y previamente diabéticos, que no deberían superar los cuatro huevos semanales.

El estudio, publicado en la revista “European Journal of Clinical Nutrition”, sostiene que “probablemente no exista ningún motivo científico serio para desaconsejar el consumo de huevo en la población general” sino que, al contrario, para infartos, accidentes vasculares cerebrales, muertes cardiovasculares o enfermedad cardiovascular total “el consumo de huevo tiende más a ser protector que perjudicial”.

