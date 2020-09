Expertos en seguridad alimentaria ven “muy improbable” que los alimentos transmitan el coronavirus

La OMS y la FAO ya se expresaron en la misma línea, sosteniendo que la transmisión del SARS-CoV-2 no se ha asociado con la alimentación e indicando que no hay alimentos que deban considerarse un riesgo o que “justifiquen” su consideración como vector del SARS-CoV-2.

Segun la Aesan, “a día de hoy, no hay ninguna evidencia documentada que afirme que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del SARS-CoV-2” y, a este respecto, subrayó la importancia de “diferenciar un peligro de un riesgo” para la seguridad alimentaria al entender que la “mera presencia de un agente infeccioso en un alimento no supone que vaya a tener lugar una infección”.

