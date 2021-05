Expertos desmienten que la vacuna de Moderna contra la Covid-19 contenga luciferina

Según el experto Javier Velasco, el nivel de luz que se produce en experimentos con animales es “extremadamente pequeño” y sólo puede detectarse con equipos especializados. En este sentido, Manuel Fresno, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y catedrático de Microbiología, apunta que la luz que se produce dentro del animal se puede monitorizar con un equipo no invasivo . “Este protocolo disminuye enormemente el uso elevado de animales de experimentación porque no hay que sacrificarlos (…) Este método esta entre los exigidos en la UE y EE UU en la ética de la experimentación animal para investigación en nuevas drogas”, señala Fresno.

