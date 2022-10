Expertos de ‘Global Fishing Watch’ capacitan a panameños para combatir la pesca ilegal

El trabajo conjunto entre Panamá y Global Fishing Watch ha demostrado que la transparencia en la gestión de la pesca es una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y una forma más eficiente de monitorear las embarcaciones, mejorando la vigilancia y la sostenibilidad de la pesc a.

Expertos de “Global Fishing Watch” (GFW) estuvieron en Panamá desde el pasado 11 de octubre, donde iniciaron una jornada de capacitación con el equipo de monitoreo, control y vigilancia de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), para reforzar el desarrollo de las capacidades, el fortalecimiento, control y vigilancia pesquera nacional e internacional, con miras a combatir la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR).

