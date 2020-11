Expertos cuestionan 50 años de opinión neurocientífica sobre qué diferencia a la inteligencia humana de los animales

En particular, sostiene que e l tamaño del cerebro o la cantidad de neuronas no pueden explicar únicamente la diferencia , ya que hay, por ejemplo, una cantidad y un tipo de neuronas comparables en el cerebro humano y en el chimpancé, y ambas especies tienen más o menos la misma estructura anatómica. Por lo tanto, nuestras neuronas, o al menos algunas de ellas, deben estar haciendo algo completamente diferente, y una de esas diferencias está dada por la forma en que almacenan nuestros recuerdos.

You May Also Like