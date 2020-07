Expertos alertan sobre la efectividad de algunos geles hidroalcohólicos y apelan a revisar el etiquetado

La mascarilla y el gel hidroalcohólico se han convertido en elementos indispensables en nuestra rutina diaria. Una de las principales recomendaciones de los profesionales sanitarios para reducir el riesgo de contagio y evitar la transmisión de la Covid-19 es el correcto lavado de manos. No obstante, no todos los que se están comercializando presentan protección frente al virus. ​ ​Por esta razón, desde el Consejo General de Enfermería (CGE) se muestran “preocupados” porque los ciudadanos están utilizando geles que no sirven y “les dan una falsa sensación de seguridad que puede llegar a exponerlos al Covid-19”, ha subrayado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya .

