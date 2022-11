Expertos advierten de una ‘epidemia’ de cáncer en Europa si no mejoran los sistemas sanitarios y de investigación

Mark Lawler, Lynne Davies, Simon Oberst, Kathy Oliver, Alexander Eggermont, Anna Schmutz, Carlo La Vecchia, Claudia Allemani, Yolande Lievens, Peter Naredi, Tanja Cufer, Ajay Aggarwal, Matti Aapro, Kathi Apostolidis, Anne-Marie Baird, Fatima Cardoso, Andreas Charalambous, Michel P Coleman, Alberto Costa, Mirjam Crul, Csaba L Dégi, Federica Di Nicolantonio, Sema Erdem, Marius Geanta, Jan Geissler, Jacek Jassem, Beata Jagielska, Bengt Jonsson, Daniel Kelly, Olaf Kelm, Teodora Kolarova, Tezer Kutluk, Grant Lewison, Françoise Meunier, Jana Pelouchova, Thierry Philip, Richard Price, Beate Rau, Isabel T Rubio, Peter Selby, Maja Južnič Sotlar, Gilliosa Spurrier-Bernard, Jolanda C van Hoeve, Eduard Vrdoljak, Willien Westerhuis, Urszula Wojciechowska, Richard Sullivan. European Groundshot – Addressing Europe’s cancer research challenges: a Lancet Oncology Commission. The Lancet Oncology (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00540-X

Los clínicos recibieron 1,5 millones de pacientes de cáncer menos de lo habitual durante el primer año de la pandemia . Uno de cada dos pacientes no puedo recibir cirugía o quimioterapia a tiempo. 100 millones de personas no acudieron a los test de cribado de cáncer. Estos datos, argumentan, evidencian la necesidad de priorizar la investigación en la detección y el tratamiento de esta enfermedad.

You May Also Like