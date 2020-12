Preguntamos a los expertos y lo primero que matizan es que no estamos ante una nueva cepa , sino que se trata de una variante del COVID-19, una mutación que genera alarma y sobre todo muchas dudas. Por ejemplo, su origen, ya que todo apunta que ha sido a partir de la reacción inmunológica de un paciente, pero no deja de ser un fenómeno natural y esperable que realizan todos los virus en diferentes etapas de sus vidas.

