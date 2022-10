Experto recomienda utilizar con los auriculares la regla del 60-60

Sin embargo, en algunos pacientes no es posible porque no hay cóclea o nervio auditivo y para los que existe una cirugía de alta complejidad, los implantes auditivos de tronco cerebral , que solo se realiza en menos de diez hospitales de toda España, uno de ellos es el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

“Con los auriculares recomendamos la regla del 60-60 . Es decir, utilizarlos a no más del 60% de la capacidad del sistema y no más de 60 minutos al día “, ha esgrimido en declaraciones a los medios durante el 73 Congreso Nacional de la SEORL-CCC, que se celebra del 13 al 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

