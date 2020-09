Experto explica por qué un Tesla de 25.000 dólares “pone el último clavo en el ataúd de los autos que funcionan con derivados del petróleo”

En cuanto este auto salga al mercado los consumidores ya no podrán alegar que no pueden permitirse comprar un Tesla porque es demasiado caro y lujoso. Tendrán que elegir entre un automóvil eléctrico completamente autónomo y rápido —”porque no existe un Tesla lento”— que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos y, por ejemplo, un coche europeo de combustible fósil, como el popular Volkswagen Golf, un icono alemán que representa calidad a un precio asequible (unos 23.000 dólares).

