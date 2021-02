Experto explica por qué la última actualización del iMessage de Apple supera a WhatsApp y otras ‘apps’ de mensajería

Por todo ello, el especialista aconsejó a los usuarios que desactiven la copia de seguridad duplicada , lo que no afectará el uso diario del iPhone u otros dispositivos de Apple. En caso de que el internauta quiera crear copias de seguridad de iCloud, puede hacerlas periódicamente tras desactivar la función automática. Al eliminar esa configuración, se genera en el dispositivo una nueva clave de cifrado de extremo a extremo y concebida para proteger futuros mensajes, que no son almacenados por Apple.

