Experto en temas laborales considera que la generación de empleos en el 2021, en su mayoría, será informal

No obstante, aseguró que un millón 640 mil personas no perderán sus fuentes de ingresos.

En el 2019 el sector privado representó el 85% del empleo en el país, es decir 45% asalariado y un 40% no asalariado. Sin embargo, al final del 2020, la mayoría de los trabajadores del sector privado no serán asalariados.

