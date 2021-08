‘Experiencia’ Star Wars de Disney acecha a los más ricos

Definitivamente, las experiencias de mega lujo no son para todos, pero no se sorprenda si en unos años miramos hacia atrás y consideramos al hotel de Star Wars como el comienzo de una nueva generación de viajes de experiencias de lujo.

Durante esa era también llegaron las salas de cine megaplex con sus lujosos asientos tipo estadio. Grandes estrenos de esa época como Terminator 2: Judgment Day y Jurassic Park superaron los récords de taquilla de Hollywood con sus efectos especiales de vanguardia y costosas campañas de marketing, sin embargo, los cines existentes no tenían la tecnología o los asientos cómodos que igualaran el nivel de la producción. La era moderna de éxitos de taquilla de las grandes franquicias, y las entradas de cine de $20, no hubieran sido posible sin las inversiones realizadas durante la década de 1990.

Pero si bien la riqueza de los hogares está en máximos históricos en términos reales y lo ha estado desde mediados de la década de 2010, las empresas posiblemente se han quedado rezagadas en la oferta de productos y servicios de alta gama para estos prominentes hogares. Los autos eléctricos de alta gama como el Tesla Model S tienen sus fanáticos, y una compañía como Yeti Holdings Inc. ha construido un negocio en crecimiento con refrigeradores costosos, sin embargo, no hemos visto la misma explosión en la oferta para que los más acaudalados gasten su dinero como la vimos en otras ocasiones en el pasado.

